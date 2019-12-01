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يوم الإيدز العالمي.. 10 أعراض شبيهة بـ الإنفلونزا.. 3 مراحل لتطور المرض.. 4 طرق وقائية أبرزها تجنب الإبر.. واحذر أدوات طبيب الأسنان

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:44 م
اليوم العالمي للإيدز
اليوم العالمي للإيدز
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رشا عوني
يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي للوقاية من الإيدز القاتل، فهو شبح يخشاه الجميع نظرًا لصعوبة علاجه، ورغم ذلك فقد تحدث الإصابة به بطرق قد لا تخطر ببالك.

أعراض الإيدز

تختلف أعراض الإيدز من مرحلة لأخرى، منذ بداية الإصابة بفيروس الإيدز الذي يدمر مناعة الجسم ويجعله غير قادر على التصدي لأي مرض أو فيروس، فتبدأ مراحل أعراض الإيدز، من المراحل المبكرة مرورًا بالمراحل المتقدمة وحتى المراحل المتأخرة التي تؤدي للوفاة بنسبة كبيرة في نهاية المطاف، بحسب موقع Healthline:

- طفح الجسم
- حمى
- التهاب الحلق
- صداع شديد
- إعياء
- تورم الغدد الليمفاوية
- آلام العضلات
- آلام المفاصل
- استفراغ وغثيان
- تعرق شديد

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مراحل الإيدز
فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ الإيدز، يمر بـ 3 مراحل مختلفة بحسب موقع Healthline، وتختلف كل مرحلة عن الأخرى من حيث الخطورة والأعراض، وهي

المرحلة الأولى:
مرض حاد
يعاني حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون أعراضه في المرحلة الأولى شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

المرحلة الثانية:
فترة دون أعراض
بعد اختفاء الأعراض الأولية، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض إضافية لعدة أشهر أو سنوات، وخلال هذا الوقت، يتكرر الفيروس ويبدأ في إضعاف الجهاز المناعي، ولن يشعر أي شخص في هذه المرحلة أو يبدو مريضًا، لكن الفيروس ما زال نشطًا، ويمكنهم نقل الفيروس بسهولة للآخرين، وهذا هو السبب في أن الاختبار المبكر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بخير، مهم للغاية.

المرحلة الثالثة:
عدوى متقدمة
يستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك حين يتم تدمير الجهاز المناعي للمريض، وهنا يصل المريض إلى المرحلة الأخيرة من المرض والتي يشار لها باسم الإيدز، حيث يعاني الشخص في هذه المرحلة من نظام مناعي شديد التلف، مما يجعله أكثر عرضة لأي عدوى بسيطة أو ما يسمى الإصابات الانتهازية.

طرق الوقاية من الإيدز:
يمكنك حماية نفسك من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ الإيدز، ببعض الطرق الوقائية التي نصح بها موقع plannedparenthood:

1- تجنب تمامًا استخدام الإبر التي استخدمها شخص قبلك، فهي أشهر طريقة لنقل فيروس الإيدز.

2- عند ذهابك لطبيب الأسنان، تأكد من تعقيم وتنظيف الأدوات التي يستخدمها الطبيب، فهي وسيلة سهلة لنقل الإيدز عن طريق الدم أثناء إجراء أي عملية في الأسنان.

3- لا تتبادل أغراضك الشخصية مع أحد مثل فرشاة الأسنان، والقصافة، وكل شيء معرض للدم.

4- تجنب فكرة الجنس بطرق غير مشروعة، فهي الطريقة الأبرز لانتقال الإيدز.
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