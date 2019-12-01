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رئيس مصلحة الضرائب: جريمة التهرب مخلة بالشرف وتصل عقوبتها إلى ٥ سنوات سجنا.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:33 م
رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
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آيات أحمد
قال رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، إنه تم إنهاء العديد من المنازعات الضريبية بطرق سهلة بدلًا من اللجوء للمحاكم، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية تعمل على خدمة المواطنين وتحاول تقديم الخدمات.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، خلال حوار خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المصلحة تناشد المواطنين وأصحاب الشركات تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية المحددة ودقة تقديم الإقرارات.

وأكد أن جريمة التهرب مخلة بالشرف وتصل عقوبتها إلى ٥ سنوات سجنا، مشيرًا إلى أنه يجب على الممول والمسجل تقديم فواتير البيع والشراء بدقة.

وأوضح أن هناك لجانا دائمة بين الضرائب والغرف التجارية لحل جميع المشكلات المتعلقة بالإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء العديد من المنازعات الضريبية بطرق سهلة بدلًا من اللجوء للمحاكم.
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