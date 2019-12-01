محافظ الجيزة: مد مشروعات الصرف الصحي لـ 18 قرية بالعياط

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه جار الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة العياط خلال الفترة القادمة كما انه جار العمل على مد خدمة الصرف الصحى لـ18 قرية بالعياط ضمن مشروع مصرف الرهاوي.





وأوضح محافظ الجيزة ان الخطة التي تنفذها المحافظة لمد مشروع الصرف الصحي بالعياط لـ 18 قرية تساهم بشكل كبير فى احتواء أى ازمات للصرف الصحى بمركز العياط خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة مع النواب صبحى الدالى وأبو بكر غريب ومحمد صلاح ابو هميلة ومحمود الحفنى وسعد الجمال ونافع هيكل وعبد الوهاب خليل الممثلين لدوائر الصف وأطفيح والبدرشين والعياط.



