ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة: مد مشروعات الصرف الصحي لـ 18 قرية بالعياط

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه جار الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة العياط خلال الفترة القادمة كما انه جار العمل على  مد خدمة الصرف الصحى لـ18 قرية بالعياط ضمن مشروع مصرف الرهاوي.

وأوضح محافظ الجيزة ان الخطة التي تنفذها المحافظة لمد مشروع الصرف الصحي بالعياط لـ  18 قرية  تساهم بشكل كبير فى احتواء أى ازمات للصرف الصحى بمركز العياط خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة مع النواب صبحى الدالى وأبو بكر غريب ومحمد صلاح ابو هميلة ومحمود الحفنى وسعد الجمال ونافع هيكل وعبد الوهاب خليل الممثلين لدوائر الصف وأطفيح والبدرشين والعياط.

وناقش الاجتماع ما تقوم به المحافظة من جهود لخدمة المواطن واطلاعهم على المشروعات التى تجرى فى كافة القطاعات والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم  والوقوف على مستوى الخدمات والعمل على حل اى معوقات واستعراض شكاوى مواطنى تلك الدوائر لحلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفعت خلالها 1361 حالة إشغال.. الجيزة تشن سلسلة حملات واسعة في المدن والمراكز

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة تسريب أسئلة الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

عسر هضم وإمساك.. احذر الإفطار بـ الفينو

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي

AdvertisementS

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة صحية للشغل.. توست البيض بالمايونيز وسلطة جرجير

تشبه الأنفلونزا.. 10 أعراض لـ الإيدز في يومه العالمي

%30 تخفيض بـ665 فرعا.. تعرف على عناوين وفروع السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد