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شاهد.. مياه الصرف الصحي تغرق منازل في نيويورك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:46 م
مياه صرف صحى
مياه صرف صحى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو عن غرق منازل بـ"نيويورك" بمياه الصرف الصحي.

وقد أغرقت مياه الصرف الصحي الرئيسية أكثر من 300 منزل في مدينة نيويورك الأمريكية، مما دفع السكان لترك منازلهم والحي المتضرر ككل.

وأكد سكان الحي، الذي يقع بالقرب من مطار كينيدي في مدينة نيويورك، أنهم يشعرون بالغثيان من الرائحة الكريهة.

وقال رئيس بلدية الحي، بيل دي بلاسيو، إن الطواقم يقومون بالإصلاحات، وتم جلب جميع المعدات اللازمة لسحب مياه الصرف الصحي.

يذكر أن عددا من موجات السيول والفيضانات قد ضربت أنحاءً عدة من أوروبا فى الآونة الأخيرة، ومنها البندقية فى إيطاليا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأخرى.
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