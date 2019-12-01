مالكه شخصية عربية.. حكاية نادٍ ألماني يتسول من جماهيره لإقامة معسكر شتوي

الحملة التي أطلقها المستثمر الأردني ومالك النادي حسن إسميك على الحساب الرسمي للنادي الألماني بموقع "تويتر"، لاقت ردود فعل غاضبة من عشاق الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.





الجماهير الغاضبة انتقدت حملة التبرع ووصفتها بأنها "تسول" من أجل الفريق.

من هو حسن إسميك رئيس النادي؟

هو أكبر مساهم في النادي، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأشمل العقارية للاستثمار في الأردن، ومجلس إدارة شركة "مساكن كابيتال" لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية، وهي شركة مساهمة عامة مقرها في العاصمة الأردنية عمّان.





"من أجل 60 يورو".. حملة أطلقها نادي ميونخ 1860 الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني، مطالبا مشجعيه بالتبرع من إقامة معسكر شتوي للفريق الألماني العريق، بسبب أزمة مالية يمر بها الفريق.فريق ميونخ 1860 حصل على الدوري الألماني عام 1966، لكنه يلعب الآن في صفوف الدرجة الثالثة، ويلقب هذا الفريق بـ " الأسود" ويعد الغريم التقليدي لفريق بايرن ميونخ قبل هبوطه إلى الدرجة الثانية ومن بعدها الثالثة.وترى جماهير ميونخ 1860 أن حملة "التسول" لا تتسق مع عراقة الفريق البافاري الذي كان في السابق غريما تلقيدا للبايرن ميونخ، زعيم ألمانيا الحالي.في عام 2014 صنفته مجلة "فوربس" كأول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في منطقة الشرق الأوسط.نادي ميونخ هو نادٍ ألماني عريق تأسس في 1860، في ميونخ بإقليم بافاريا في ألمانيا، وعلى ملعبه جرت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006، واستطاع حصد بطولة الدوري الألماني 1966، ويعد في السابق غريما تقليديا للبايرن ميونخ.