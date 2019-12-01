ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سكرتارية الشباب تشارك في اجتماعات لجنة الخبراء الحكومية الدولية بأسوان

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
شاركت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى في اجتماعات لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا في دورتها الرابعة والثلاثين بدعوة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والأمم المتحدة، التى عقدت بمحافظة أسوان خلال الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي".

يأتي ذلك ضمن وفد اتحاد عمال مصر برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، ود. على عبدالوهاب رئيس نقابة النيابات والمحاكم ومحمد جبران رئيس نقابة البترول.

وأكد أحمد الغنام، على كلمة الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، بأننا في مصر لدينا قائد شجاع وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجب استغلال رئاسته للاتحاد الافريقى، خاصة أن الرئيس صاحب رؤية ثاقبة ولا يتردد فى اتخاذ أي قرار اقتصادي يصب في المصلحة العامة .

وأوضح أن النقل والمواصلات أحد أكثر الأسباب في زيادة سعر المنتجات وهو ما يفقده ميزة التنافسية مطالبًا بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون الذي يقطع القارة من شمالها لجنوبها وسيساهم بالتأكيد في زيادة التبادل التجاري داخل القارة السمراء.

وطالب الغنام بمنح شباب العمال الفرصة كاملة وإلقاء المزيد من المسئوليات عليهم واستغلال الطاقات البدنية والفكرية الموجودة لديهم وبعد ذلك يمكن تقييم التجربة.

وكانت لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا انتخبت مصر لرئاسة المكتب دون الاقليمى لشمال افريقيا.

من جانبه أكد محمد ربيع ، أن السوق الأفريقى يجب أن يشهد حالة من التكامل وليس التنافس حتى نرتقى بمنظومتنا الاقتصادية، من خلال تسهيل حركة التجارة ومنح المزيد من التسهيلات للمصدرين خاصة داخل دول القارة ، مشددًا على أننا داخل أفريقيا نواجه منافس شرس وهو التنين الصيني ، وكذلك تركيا ، وللأسف فرغم مواردنا الكثيرة إلا أننا أصبحنا شعوب مستوردة وبشكل عشوائي.

وطالب ربيع ، بضرورة النظر بعين الاعتبار للعنصر البشري داخل المنظومة وهم العمال وضرورة اعدادهم بشكل جيد من خلال التدريب مؤكدًا أن منظومة التدريب في مصر لها 1000 أب لذلك فهي مهدرة بين الوزارات ولا تحقيق الاستفادة الكاملة منها رغم رصد ميزانيات كبيرة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء لشمال أفريقيا تجتمع في أسوان 25 نوفمبر

التخطيط توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

وزيرة التخطيط: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستسهم في انسياب حركة تداول السلع والخدمات

التخطيط: انطلاق اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية في شمال أفريقيا

التخطيط: إنشاء مرصد تجارة إفريقي لتوفير المعلومات عن السلع

فوز مصر برئاسة المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا

ترشيحاتنا

القمة والسوبر الأفريقي تثيران أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك

سجدة الشكر.. تعرف على فضلها و5 أحكام متعلقة بها

اليوم .. مصير ميتشو فى قبضة مرتضى منصور ومجلس الزمالك

أغربها الكافيين.. أطعمة ومشروبات تسبب نوبات صداع

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

AdvertisementS

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة صحية للشغل.. توست البيض بالمايونيز وسلطة جرجير

تشبه الأنفلونزا.. 10 أعراض لـ الإيدز في يومه العالمي

%30 تخفيض بـ665 فرعا.. تعرف على عناوين وفروع السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد