تطور هام عن أخطر أمراض العالم.. وهذا ما قاله البنك الدولي

تطور جديد طرأ على أعداد المصابين بمرض نقص المناعة الخبيث، هو البشرى السارة منذ 21 عامًا، وفق ما ذكر البنك الدولي في آخر استقصاء له، بحسب ما نشر على موقعه الإلكتروني.



حيث انخفض عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة حديثًا بنسبة 40٪ منذ عام 1998.



وأصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص بالعدوى في عام 1998.



وفي عام 2018 ، بلغ عدد الإصابات الجديدة 1.7 مليون ، أي ما يقارب 5000 شخص في اليوم.



وكان ما يقرب من 61 ٪ من هذه الإصابات الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم بشكل مطرد من 7.9 مليون في عام 1990 ، إلى 37.9 مليون اليوم.



ومع ذلك ، وبفضل زيادة تغطية علاج فيروس نقص المناعة البشرية ، انخفضت الوفيات من 1.7 مليون في عام 2005 ، إلى 770،000 في عام 2018، أي بحوالي 23 مليون شخص (61 ٪ من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية) حصلوا على علاج فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2018.