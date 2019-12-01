استخراج جثة جديدة لطفل من أسفل أنقاض حائط كنيسة دير أبوفانا

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة ثالثه لطفل يدعي كراس شنودة زكريا، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط من أسفل أنقاض الحائط المنهار الكائن بالكنيسة الأثرية داخل دير ابو فانا بملوى، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات و 4 مصابين .





كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير ابو فانا بملوى ووجود جثث ومصابين.