استخراج جثة جديدة لطفل من أسفل أنقاض حائط كنيسة دير أبوفانا

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة ثالثه لطفل يدعي كراس شنودة زكريا، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط من أسفل أنقاض الحائط المنهار الكائن بالكنيسة الأثرية داخل دير ابو فانا بملوى، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات و 4 مصابين .
كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير ابو فانا بملوى ووجود جثث ومصابين.
بانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا أسفر عن مصرع كل توماس شنوده عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، و مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، وأصيبت نوال ثابت إسحاق 40 سنة ، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديده وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، و مريم شفيق خليل، 55 سنة، مقيمه بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسري واشتباة ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، نادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.
وعلي الفور انتقل فريق من هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنيا، إلى دير ابو فانا وتحديدا الكنيسة الأثرية لمعاينة الحادث والوقوف على أسباب انهيار الحائط