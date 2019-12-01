ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استخراج جثة جديدة لطفل من أسفل أنقاض حائط كنيسة دير أبوفانا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:49 م
جثة
جثة
Advertisements
أيمن رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة ثالثه لطفل يدعي كراس شنودة زكريا، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط من أسفل أنقاض الحائط المنهار الكائن بالكنيسة الأثرية داخل دير ابو فانا بملوى، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات و 4 مصابين .

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير ابو فانا بملوى ووجود جثث ومصابين.
بانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا أسفر عن مصرع كل توماس شنوده عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، و مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، وأصيبت نوال ثابت إسحاق 40 سنة ، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديده وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، و مريم شفيق خليل، 55 سنة، مقيمه بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسري واشتباة ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، نادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وعلي الفور انتقل فريق من هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنيا، إلى دير ابو فانا وتحديدا الكنيسة الأثرية لمعاينة الحادث والوقوف على أسباب انهيار الحائط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

اخبار الحوادث.. مصرع شخصين وإصابة 26 في حوادث بـ أبوقرقاص والبحيرة.. إصابة اثنين فى تصادم بـ شارع في زفتي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بـ صحراوي بني سويف

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بحادث تصادم بإيتاي البارود

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة بحادثى تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

تشبه الأنفلونزا.. 10 أعراض لـ الإيدز في يومه العالمي

مصادر: فحص الفيديوهات الإباحية لـ جوهرة لتحديد توقيت تصويرها

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

AdvertisementS

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة صحية للشغل.. توست البيض بالمايونيز وسلطة جرجير

تشبه الأنفلونزا.. 10 أعراض لـ الإيدز في يومه العالمي

%30 تخفيض بـ665 فرعا.. تعرف على عناوين وفروع السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد