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برلمان

طلب إحاطة بشأن إهمال منطقة حوض ملقة الفول بالمرج

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إهمال المسؤولين لمنطقة حوض " ملقة الفول"، والكائنة بكوبري سماحة بمؤسسة الزكاة.

وأشار النائب- في طلبه اليوم الأحد- إلى أن أهالي المنطقة يستغيثون منذ 16 عامًا ما بين استعطاف أبواب رؤساء الأحياء المتعاقبين وبين تسويفات المجلس وسقوطها سهوًا من ميزانية المحافظة، لتظل المشكلات بتلك البقعة حبيسة الأدراج وتظل فيضانات الترعة كابوسًا مفزعًا لسكان المنطقة والمناطق المحيطة بما خلفه الرشاح من مخاطر وخسائر لم تسترع انتباه مسئول.

وأوضح أبو طالب أن المصانع والمحال المجاورة تقوم بإلقاء مخلفاتها بالترعة فضلًا عن التخلص من الحيوانات النافقة وما تبقي من أعمال الهدم، ما جعل الرشاح أو الترعة تكتظ بما فيها لتعلن الفيضان وتخرج ما في أمعائها على بيوت الفقراء التي أخذت في الاندثار ما يعرض الجميع للغرق.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة لم يدخل بها الصرف الصحي، والشوارع في المنطقة عبارة عن "برك مياه" صيفًا وشتاء، وتعتمد على عربات الشفط لسحب المياه.
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