بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim

تألقت النجمة العالمية بيونسيه خلال حضورها العرض الخاص لفيلم Queen & Slim للمخرج ميلينا ماتسوكاس الذي قام بإخراج كليبها الشهير Lemonade .





وظهرت بيونسيه بفستان أخضر قصير من ماركة Balmain مع الشعر المجعد، من خلال صور نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث تغيبت عن الظهور على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم.





وكان أخر أعمال بيونسيه الفنية فيلم The lion king الذي شاركت فيه بالأداء الصوتي لشخصية نالا، وقدمت بيونسيه البوم غنائي خاص بالفيلم.





وفيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.



