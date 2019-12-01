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فن

بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:50 م
بيونسيه
بيونسيه
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شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية بيونسيه خلال حضورها العرض الخاص لفيلم Queen & Slim للمخرج ميلينا ماتسوكاس الذي قام بإخراج كليبها الشهير Lemonade .

وظهرت بيونسيه بفستان أخضر قصير من ماركة Balmain مع الشعر المجعد، من خلال صور نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث تغيبت عن الظهور على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم. 

وكان أخر أعمال بيونسيه الفنية فيلم The lion king الذي شاركت فيه بالأداء الصوتي لشخصية نالا، وقدمت بيونسيه البوم غنائي خاص بالفيلم.

وفيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.
بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim
بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim
بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim
بـ فستان قصير.. بيونسيه تتألق خلال عرض فيلم Queen & Slim
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