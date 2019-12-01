استشاري عظام: عدم اتباع الإسعافات الأولية في الحوادث يسبب الشلل.. فيديو

وأشار رضا الهميمي، إلى أنه من المهم جدًا خلال نقل المصاب أن يرفع وينقل الجسم كله مرة واحدة دون أن يثنى الضهر أو رفع الأرجل أو أي شئ من هذا القبيل، وهذا يكون بمساعدة ثلاثة أشخاص على الأقل ليتمكنوا من رفع الجسم، والهدف الأساسي من الإسعافات الأولية هو الحفاظ على المصاب من مضاعفة الإصابة.





قال الدكتور رضا الهميمي، استشاري علاج العظام، إن هناك مجموعة من الإسعافات الأولية التي يجب معرفتها واتباعها حتى لا تتفاقم الإصابة لأي حادث، ولمساعدة المريض أو المصاب.وتابع الدكتور رضا الهميمي، خلال لقاء خاص في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أنه يجب سؤال المصاب أول شيء عن حالته هل هى جيدة يستطيع تمييز الصوت والرد عليه أم لا، فإذا استجاب، فنفسه في حالة جيدة، وإذا لم يستطع الرد فهناك مشكلة في التنفس، نتيجة للإصابة مثلًا بارتجاج في المخ.وأضاف رضا الهميمي، أنه إذا كان الشخص لا يستطيع الرد نتيجة لارتجاج في المخ، ففي هذه الحالة يكون اللسان مغلق مجرى التنفس في القصبة الهوائية، فالمطلوب من المسعف أن يدير المصاب على أحد الجانبين والشد على الذقن وفتح الفم ثم سحب اللسان للخارج حتى يفتح مجرى القصبة الهوائية للتنفس مرة أخرى.