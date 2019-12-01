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برلمان

اقتصادية البرلمان: التحركات التركية في المنطقة هدفها السيطرة على البترول والغاز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:25 م
النائب محمد على عبد
النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
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فريدة محمد
قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التحركات التركية في المنطقة العربية، ليس لها هدف إلا محاولة السيطرة على البترول أو الغاز الذي وجد بشكل كبير في الإقليم.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن أردوغان حاول قبل ذلك التدخل في سوريا وتعاون مع داعش لسرقة البترول وتهريبه لتركيا بسعر منخفض، ومن ثم تصديره بأسعار السوق العالمية.

ولفت عبد الحميد إلى أنه قبل ذلك حاول تهديد الدولة المصرية والتعدي على حقولنا للغاز في البحر المتوسط، ولكن قوتنا منعته، إلا أن لا يزال يمارس تحركات خبيثة للسيطرة على الغاز في قبرص واليونان.

وأكد عضو البرلمان أن الاتفاق الأمني الذي عقده مع حكومة ليبيا، عليه العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن يؤجج الانفصال في ليبيا ويعكس تواطؤ جماعة الإخوان فيها ضد مصالحها وثرواتها.

وطالب بضرورة التحرك الدولي ضد نظام أردوغان بسبب جرائمه بحق الشعب العربي وتدخله المستمر في شئون الدول الأخرى وأيضا نهب ثرواتها.
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