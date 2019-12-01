خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.



وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص لجلالة الملك ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك له اليوم.



ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لجلالته.



حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.



كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.