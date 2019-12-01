تغريم مالك قناة ltc ومقدم برنامج رآي عام 10 آلاف جنيه لكل منهما.. لهذا السبب

قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد حسين عامر رئيس المحكمة، بتغريم مالكة قناة ltc ومقدم برنامج رأى عام بالقناة كل منهما 10 آلاف جنيه والتعويض المدني، لاتهامهما بقذف مالك مصنع بطنطا.



وكشفت تحقيقات النيابة قيام هشام محمد مقدم برنامج رأى عام على قناة ltc خلال إذاعته حلقة البرنامج بتوجيه عبارات قذف لصاحب مصنع بيع مواد غذائية بطنطا، واصفا المصنع بأنه من مصانع تحت بير السلم، وأن المواد الغذائية به مسرطنة وإنه ليس له سجل تجارى ويدعى أمام مفتشي التموين بأنه خال اللاعب محمد صلاح حتى لا يتم مجازاته.



فتقدم صاحب المصنع ببلاغ يتهم سميرة الدغيدى مالكة قناة ltc ومقدم البرنامج بقذفه ووصفه بعبارات لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وقدم للمحكمة ما يثبت بطلان تلك الادعاءات فقدم سجلا تجاريا للمصنع وبطاقة ضريبية وما يفيد سلامة المواد الغذائية به، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.