محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير ابوفانا .. فيديو وصور

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين في حادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير ابوفانا بمركز ملوي، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.



اطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى ملوي العام ، كما وجه مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين لحين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء.



كانت كنيسة دير أبو فانا قد تعرضت لحادث انهيار سور الكنيسة وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط حيث تم نقلهم لمستشفى ملوي العام لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وحالتهم العامة مستقرة.



وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير ابو فانا، موجهًا كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الموقف ، والوقوف على أسباب انهيار السور.

