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حوادث

إحالة دعوى حذف الصفحات المحرضة ضد مصر من الفيس بوك للمفوضين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:06 م
محاكمة
محاكمة
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، إحالة دعوى حذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان «الإرهابية» وتنظيمها الدولى، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى ، أن موقع فيسبوك ويترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابي؛ بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها .

وطالبت الدعوى بإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها التى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد ، وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.
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