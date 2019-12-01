إحالة دعوى حذف الصفحات المحرضة ضد مصر من الفيس بوك للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، إحالة دعوى حذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان «الإرهابية» وتنظيمها الدولى، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.





وذكرت الدعوى ، أن موقع فيسبوك ويترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابي؛ بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها .



