إيقاف مدير الإشغالات ورئيس فرع هيئة النظافة بحى شرق مدينة نصر عن العمل

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة ميدانية مفاجئة بحى شرق مدينة نصر.



تفقد خلالها المحافظ شوارع زاكر حسين ومصطفى النحاس وحسن مأمون وامتداد أحمد الزمر ومتولى الشعراوى ومساكن الشروق وخلف النادى الأهلى للوقوف على سير الأعمال بالحى وقيام إدارة الحى بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.



وخلال تفقد المحافظ لشوارع الحى قرر إيقاف مدير الإشغالات ورئيس فرع هيئة النظافة عن العمل.



كما قرر المحافظ إحالتهما للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد فى أداء أعمالهما.



وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حى شرق مدينة نصر باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحى ورفع الإشغالات.