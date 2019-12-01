جمعية رجال الأعمال: القيمة المضافة للبشر غير قابلة للنفاد.. فيديو

قال مصطفى إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال إن السوق المصري سوق واعد وربحيته عالية، ولكن يواجه بعض المعوقات، ومازال هناك مشكلة فيما يتعلق بالاستثمار، وأن هناك رؤية محددة للدولة لسد احتياجاتها سواء في القطاع الاستثماري العقاري أو الصناعي أو الخدمي أو قطاع التعدين.



وتابع خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن كل الاتجاهات التي بذلت فيها الدولة درجة كبيرة من النمو ظهر أثرها الآن من انخفاض في معدلات البطالة وانخفاض في سعر العملات الأجنبية مثل انخفاض في سعر الدولار من 18 جنيها لـ 16 جنيها وانخفاض في معدل التضخم، وأصبح مردودها وعائدها على أرض الواقع.



وأضاف أن في عام فقط انخفضت نسبة البطالة من بعد أن وصل لـ 13% إلى أقل من 10% اقترب من الـ 9%، وانخفض معدل التضخم من 28% إلى 9%، في ضخ الاستثمارات والأموال في مسارها الصحيح سيحقق عائدا كبيرا في وقت صغير.



وأكد أن فيما يتعلق بالقيمة المضافة في الاستثمار للبشر، لأنهم أكثر الطاقات المتجددة على الأرض، وأن أكبر عائد من الدولار هو من المصريين العاملين بالخارج بما يعادل 23 مليار فهو يزيد خمس أضعاف من عائدات قناة السويس، وهي القوة الوحيدة المتجددة والقدرة على الاستمرارية وغير معرضة للنضوب.



وأشار مصطفى إبراهيم، إلى أن الطاقة البشرية هي طاقة مهمة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، وأن إعادة تأهيل الطاقة البشرية سيعود بالنفع أضعاف مضاعفة أكثر مما عليها الآن، وهذا من خلال تعليمه حرفة أو تنمية مهارة معينة، وهذا من خلال التعليم والتدريب وإعادة التأهيل.

