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محافظات

محافظ سوهاج يرسل بوكيهات الورد الواردة لمكتبه للمرضى في المستشفيات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
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خالد رياض
قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إرسال بوكيهات الورود التي وصلت لمكتبه إلى المرضى في المستشفيات الحكومية.

ونفذت إدارة العلاقات العامة في المحافظة تعليمات المحافظ، وتم إرسال جميع البوكيهات التي وصلت الى عدد من المستشفيات في المحافظة.

وجاء قرار المحافظ عقب وصوله إلى مكتبه أمس، بعد أن لاحظ وجود أعداد كبيرة من بوكيهات الورود داخل الديوان العام، فأصدر قرارا بتوزيعها على مرضى المستشفيات الحكومية.

يذكر أن اللواء طارق الفقي تسلم مهام عمله في المحافظة أمس، مؤكدا أن الرئيس السيسي كلف المحافظين بالاقتراب من المواطنين أكثر فأكثر، والعمل على حل مشاكلهم بشكل عاجل.
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