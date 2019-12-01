استمرار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في مدن شمال سيناء



ولفت أحمد السيد إلى أن انخفاض أسعار اللحوم في صالح المواطن خاصة الأسر كبيرة العدد في ظل محدودية الدخل.



وقال حاتم محمد، صاحب محل لبيع اللحوم بشارع 23 يوليو إننا نبيع الكيلو بـ79 جنيها للجاموسي والأبقار، ونحقق هامش ربح مناسبا من خلال البيع بهذه الأسعار وطالب باقي التجار بتخفيض الأسعار مراعاة لظروف المواطنين في المحافظة.



ولفت إلى أنه يقوم بشراء الأغنام والمواشي الصغيرة من الأسواق ويقوم بتربيتها في مزرعة خاصة بالأسرة ما يساهم في تخفيض الأسعار وخاصة أن أسعار المواشي والأغنام انخفضت بشكل ملحوظ.



وقال فتحي أبو حمده، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أن هناك أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية يتم توريدها للمحافظة، والتي أدت إلي انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ الأمر الذي ينعكس علي المواطن بالدرجة الأولى، وتم إلزام الجزارين بوضع لافتة توضح أسعار اللحوم للمواطنين،



وهناك متابعة مستمرة لأسعار البيع بالمدن والقرى من خلال موظفي التموين، وسيتم مخالفة أي جزار يقوم برفع الأسعار المحددة ضمن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم.





وأشار إلي أن الجزارين في مدن وقرى المحافظة التزموا ببيع كيلو اللحوم بمبلغ 100 جنيه ويبيع بأسعار أقل تصل إلى 79 جنيها و85 جنيها.

استمرت مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء بعد تراجع أسعار الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام.وفد بادر عدد من أصحاب محلات الجزارة بشمال سيناء، بتخفيض الأسعار مراعاة لظروف الدخل والمستوى الاقتصادي للأسر، ومن أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.وعبر المواطنون عن سعادتهم بانخفاض أسعار اللحوم، وهي بذلك في متناول جميع المستويات خاصة محدودي الدخل ، وقد ساعد ذلك علي توفير لحوم بأسعار مناسبة لظروف الأهالي المعيشية.وأكد المواطن عيد سالم من رابعه بئر العبد ، أنه تم تفعيل مبادرة تخفيض اللحوم، ويتم فعليا بيع كيلو اللحم البلدي بسعر 100 جنيه والعجالي ب85 وسط التزام الجزارين بالأسعار ، تنفيا للمبادرة التي تبناها رئيس مدينة بئر العبد.