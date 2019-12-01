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توك شو

المنتجة مها سليم: منتجو الدراما أعادوا ترتيب أنفسهم العام الماضي وأصبح من السهل العمل خارج رمضان

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:28 م
المنتجه مها سليم
المنتجه مها سليم
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قسم التوك شو
قالت مها سليم، المنتجة السينمائية، إن منتجي الدراما أعادوا ترتيب انفسهم العام الماضى وبالتالى أصبح هناك العديد من المنتجين لا يمارسوا المهنة معبرة بقولها: "إحنا اتخضينا ما بقناش عارفين هنشتغل تانى ولا لا".

وأضافت مها سليم من خلال حوارها ببرنامج "كل اليوم "المذاع على فضائية " اون اى " أن بعد تجربتها فى مسلسل " شبر ميه " أكدت أن السوق أصبح أكثر انضباطا بشكل كبير جدا فى وضع وحجم الإنتاج.

وأشارت إلى أن الدراما كانت مركزة على شهر واحد طوال السنة مما جعل الجمهور يميل إلى المسلسلات الغربية والهندية والتركية والسورية وغيرها.

وأكدت أن هناك العديد من المسلسلات غير الرمضانية تحظى بمشاهدة عالية وأرباح كبيرة طوال السنة ولا تتأثر ببعدها عن شهر رمضان مثل ابو العروسه ونصيبى وقسمتك الجزء 3 والطوفان وشبر مية ومسلسل بحر والعديد من المسلسلات الأخرى لنجوم كبار مثل درة وخالد سليم وغيرهم.

وتابعت المنتجة السينمائية أن مسلسل " شبر ميه " الحلقة الواحدة مدتها نص ساعة ويتم عرضها فى ساعة ونصف بسبب وجود ضغط إعلانات كبير لأن نسب المشاهدة عالية، مما يؤكد سلامة النظرية الإنتاجية فى التقسيم بين المنتجين لضبط السوق.

وذكرت: أن كل ذلك ساعد فى تسهيل عملية إقناع الممثلين بالعمل خارج موسم رمضان، مشيرة إلى أن الممثلين كانوا يعتبرون ذلك  إهانة عند استبعادهم من رمضان بينما اليوم أصبح العمل مكسبا للجميع طوال السنة.
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