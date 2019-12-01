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تعليم

ألسن عين شمس تطلق صالونا ثقافيا بعنوان كتاب وقراء 4 ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:11 م
وكيل كلية الألسن
وكيل كلية الألسن
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أعلنت الدكتورة علا عادل، وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم صالون ثقافي بعنوان "كتاب وقراء"، بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني بالقاهرة "جوته".

وأوضحت الدكتورة علا، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الصالون الثقافي، يتم تنظيمه تحت رعاية أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.علا عادل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت إلى أن هذا الصالون الثقافي سيجري تنظيمه في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٤ من ديسمبر الجاري، بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأشارت الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الصالون في أولى حلقاته يناقش مشروع ترجمة الكتاب الألماني "أشياء تختفي"، تحت إشراف كل من أ.د.علا عادل أستاذ الأدب الألماني ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. نهلة ناجي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية.

وأوضحت أن الصالون الثقافي يستهدف خلال فعالياته مناقشة مشاريع الكتب المترجمة من أعضاء الهيئة المعاونة، والطلاب، التي يشرف عليها أساتذة الكلية، خلال سلسلة الفعاليات التي سيطلقها خلال الشهور المقبلة.
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