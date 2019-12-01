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برلمان

برلماني يطالب وزير الآثار بإجراء أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في ملوي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:09 م
دير أبو فانا الأثري
دير أبو فانا الأثري بمدينة ملوى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، وزير الآثار خالد العناني، بالعمل على إجراء أعمال الترميم اللازمة للكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري بمدينة ملوى وذلك بعد أن تهدمت أجزاء منها اليوم الأحد بعد صلاة القداس الإلهى.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن مدينة ملوي شهدت حادث سقوط لأجزاء من سور الكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد آخر، مؤكدا أن أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كانت حاضرة ووفرت كل الإمكانيات المتاحة بشأن نقل المصابين لأقرب المستشفيات، وعلي استعداد تام لتقديم كافة المساعدات المطلوبة من أجل الأهالي بملوي بالتنسيق مع المطرانية، متقدما بخالص العزاء لأهالي الضحايا بالحادث.

ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى ضرورة أن تتولي وزارة الآثار وفق خطة محددة أعمال الترميم للكنيسة بالكامل، ورفع كفاءتها حرصا علي حياة أخوانا الأٌقباط أبان أداء صلواتهم بها، مؤكدا علي أنه من الضروري أيضا أن تكون لدي وزارة الآثار خطة شاملة علي مستوي الجمهورية بشأن الكنائس التي تصنف كمباني أثرية من أجل النهوض بها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وعلي فترات زمنية قريبة.

يشار إلي أن حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا انهار مما أسفر عن مصرع "توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، وسيدة في العقد الخامس من العمر، وعدد آخر من الإصابات.
برلماني يطالب وزير الآثار بإجراء أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في ملوي
برلماني يطالب وزير الآثار بإجراء أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في ملوي
برلماني يطالب وزير الآثار بإجراء أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في ملوي
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