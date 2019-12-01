السفارة المصرية في برلين تعقد الخميس المقبل ندوة حول "المتاحف المصرية"

أعلن سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال اليوم "الأحد" عن عقد ندوة بعنوان (مشاريع متاحف مصر الطموحة والتعاون مع الشركاء الأوربيين) يوم الخميس المقبل ، بمشاركة لفيف ضخم من علماء المصريات والآثار وممثلين عن وزاره الثقافة الألمانية وأساتذة متخصصين من الجانبين المصري والألماني وعدد من الصحفيين والإعلاميين فضلا عن ممثلين من الجالية المصرية وأعضاء السفارة المصرية.



وقال السفيرالمصري : إن البروفسورة ‎فريدريكا زايفرد مديرة المتحف المصري في (برلين) ستلقي كلمة حول التعاون المصري الأوروبي لاسيما الألماني في مجال تطوير المتاحف المصرية مثل متحف (إخناتون) الذي وافق البرلمان الألماني على إعادة تحديثه وتطويره بقيمه 12 مليون يورو فضلا عن المساهمة الألمانية والأوروبية في المتحف المصري الكبير وسبل تطوير وتحديث متحف الآثار المصري بالتحرير.