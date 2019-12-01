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رياضة

عقب الهزيمة بثلاثية أمام مازيمبي.. موعد وصول بعثة الزمالك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:16 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الواحدة ظهر اليوم، من مطار لوبومباشي الكونغولية، وستهبط ترانزيت لمدة ساعة ونصف في مطار مالاوي، بعدها ترانزيت ساعتين في مطار أديس أبابا، وتصل القاهرة في الواحدة والنصف فجرا.

وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة أمس، السبت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الاول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت أنباء كثيرة عن استغناء مجلس إدارة الزمالك عن الصربي ميتشو، وعقد جلسة لحسم الجهاز الفني اليوم، الأحد.

ويعقد مجلس الزمالك اجتماعا طارئا اليوم، الأحد، من أجل اتخاذ قرار رسمى بشأن المدير الفنى للفريق، الذى دعمه جميع لاعبى الأبيض بشأن الاستمرار فى مهمته، وهو الاتجاه السائد حاليا داخل مجلس إدارة قلعة ميت عقبة.
عقب الهزيمة بثلاثية أمام مازيمبي.. موعد وصول بعثة الزمالك
عقب الهزيمة بثلاثية أمام مازيمبي.. موعد وصول بعثة الزمالك
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