قرعة يورو 2020.. توقعات المتأهلين وصدام المجموعة السادسة

أجريت أمس قرعة بطولة يورو 2020، البطولة القارية الأقوى في العالم، حيث وُزع 20 منتخبا متأهلا على 6 مجموعات، بينما بقيت 8 منتخبات تخوض ملحق لصعود 4 منها.



المجموعة الأولى - قلق إيطالي

وقع المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى إلى جانب تركيا، ويلز، سويسرا، في مجموعة وُصفت بـ المربكة من حيث التوقعات بسبب تقارب مستويات الفرق بها.



المنتخب الإيطالي ليس بالقوة التي كان عليها قديما على الرغم من صدارته للتصفيات، لكن غابه عن كأس العالم الماضي في روسيا لا زال يهز ثقة الفريق وجماهيره.



تواجه إيطاليا منتخب سويسرا القوي بما يملكه من لاعبين مميزين في الدوريات الكبرى في أوروبا، وأبرزهم جرانت تشاكا في آرسنال، وشاكيري في ليفربول وألابا في بايرن ميونخ، وكذلك منتخبي ويلز وتركيا المتقاربان في المستوى.



توقعات الجماهير عبر السوشيال ميديا رجحت كفة المنتخب الإيطالي إلى جانب منتخب سويسرا الذي يثبت جدارة على أرض الملعب في كل البطولات التي يخوضها مؤخرا.



المجموعة الثانية - تفوق بلجيكي

المنتخب البلجيكي قوي، ومحظوظ أيضا، يمتلك نخبة من أفضل لاعبي العالم على رأسهم هازارد ودي بروين ومارتينز ولوكاكو، إضافة الى الحارس القوي تيبو كورتوا.



أوقعت القرعة بلجيكا إلى جانب المنتخب الدنماركي متوسط المستوى، والذي يعتمد فقط على تحركات وانطلاقات نجمه الأول إريكسن الذي يلعب في صفوف توتنهام، ومنتخب فنلندا الذي يعتمد أيضا على مهاجمه بوكي لاعب نورويتش سيتي، إلى جانب منتخب روسيا، الذي يجيد اللعب الجماعي والقوة البدنية.



الترشيحات صبت في صالح بلجيكا بقوة وفعل المنطق، وكذلك منتخب روسيا الذي أظهر قوة كبيرة في بطولة كأس العالم الماضية ووصل إلى دور الـ 8.



المجموعة الثالثة - هولندا وخطة الثأر

غابت هولندا عن منافسات كأس العالم، واستعاد فريقها بريقه مرة أخرى من خلال نجومه البارزين في الدوريات الأوروبيةـ ليصل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل أن يخسر أمام المنتخب البرتغالي.



الفرصة الآن مواتية لـ هولندا لاستعادة مجدها الأوروبي من خلال مجموعة سهلة ضمت أوكرانيا والنمسا في انتظار المتأهل من ملحق D.



المجموعة الرابعة - ثنائي مضمون

يقع منتخب التشيك الضعيف بين منتخبين قويين "إنجلترا - كرواتيا" المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العالم الماضية في روسيا، بينما ينتظران المتأهل من الملحق C ليكمل الضلع الرابع في المجموعة.



وأيا كان اسم الفريق الرابع لكن إنجلترا وكرواتيا على الورق يضمنان الصعود بفضل قوة الفريقين في كل الخطوط مقارنة بغيرهما.



المجموعة الخامسة - صراع الوصافة

قد تضمن إسبانيا صدارة مجموعة يتواجد بها بولندا والسويد، لكن مركز الوصافة يظل عالقا بين المنتخبات الأخرى خاصة أن بولندا والسويد يتقاربان من حيث المستوى والتصنيف، ربما تكون الأفضلية للسويد من حيث اللعب الجماعي والقوة البدنية، بينما أفضلية بولندا في هجوم قوي يقوده المخضرم ليفاندوفيسكي.



ينتظر الفرق الثلاثة متأهلا رابعا لينضم إليهم من ملحق التصفيات B.



المجموعة السادسة - صراع الجبابرة

ألمانيا ماكينات لا ترحم، وفرنسا ديوك لا تكل، والبرتغال طموح لا ينتهي، في انتظار منتخب رابع متأهل للمجموعة من الملحق A.



المجموعة من الصعب أن تبوح بسرها أو تفلح معها التكهنات، لكن الفرق الثلاثة قد تصعد إذا ما أخذنا في الاعتبار صعود أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ 16.



البرتغال فعلتها في النسخة السابقة وصعدت كأفضل ثالث في مجموعتها، ثم نالت اللقب على حساب فرنسا في مباراة عصيبة أصيب فيها رونالدو.



فرنسا ستلعب للثأر مدفوعة بكبرياء بطل العالم، بينما ألمانيا ستحاول محو الآثار السلبية العالقة بأذهان الجماهير في بطولتي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

