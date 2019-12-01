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رياضة

بالأرقام.. الزمالك وبطل أنجولا الأسوأ فى الجولة الأولى بـ مجموعات أبطال أفريقيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:16 م
الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي الكونغولي
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عمرو الحلواني
كتب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أسوأ بداية له على الإطلاق بمنافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تلقيه هزيمة كبيرة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وتعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد هى الأكبر خلال مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات فى المجموعات الأربع بالتساوى مع فريق بترو أتليتكو الأنجولى الذى تلقي هزيمة قوية أمام صن دوانز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد أيضا.

وأسفرت نتائج المجموعة الأولى عن فوز مازيمبي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، وفرض التعادل الإيجابي 1/1 على أحداث مباراة أول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبي وهو ما يشير إلى تذيل الزمالك إلى جدول ترتيب مجموعته.

وفى المجموعة الثانية فاز النجم الساحلى على الأهلى بهدف دون رد، وتغلب الهلال السودانى على بلاتنيوم الزيمبابوى بهدفين مقابل هدف، وهو ما يشير أيضا إلى أن الأهلى تذيل ترتيب مجموعته.

وفى المجموعة الثالثة، اكتسح صن دوانز الجنوب إفريقي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الوداد المغربي خارج ملعبه مع اتحاد العاصمة الجزائرى.

أما المجموعة الرابعة، فحقق الترجى التونسي فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي فى عقر داره ووسط جماهيره ، وتغلب شبيبة القبائل الجزائري على فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد.
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