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برلمان

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى الأسبوع المقبل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية ناقشت عددا كبيرا من مواد مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي أرسلته الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة المالية إلى مجلس النواب.

وأضاف أن اللجنة سوف تستكمل خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل أيام 8 ديسمبر و 9 ديسمبر و 10 ديسمبر مشروع القانون ، كما أنها قاربت على الانتهاء من مناقشته.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من مشروع قانون الإيداع المركزى هو أنه يتيح للشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتأسيس شركات أخرى للأوراق المالية.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه سيكون من حق شركات القطاع الخاص إنشاء أكثر من شركة للأوراق المالية ، وذلك بخلاف شركة المقاصة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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