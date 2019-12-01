السكة الحديد: احتكاك جرار زراعي بقطار ركاب المنصورة - المطرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر لها صباح اليوم، عن إنحراف جرار زراعي بمقطورة (بدون لوحات معدنية) كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط المنصورة المطرية أدي إلي احتكاكه مع العربة الأولى من قطار ٢٠٨ ركاب المطرية المنصورة.





وأشار البيان، إلي وجود تلفيات خفيفه بالعربة وحدوث كدمات طفيفة لعدد ٢ ركاب وعلي الفور تم نقلهم لمستشفي ميت سلسيل العام.



