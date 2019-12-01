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أخبار البلد

السكة الحديد: احتكاك جرار زراعي بقطار ركاب المنصورة - المطرية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:27 م
السكة الحديد: إحتكاك
السكة الحديد: إحتكاك جرار زراعي بقطار ركاب المنصورة المطرية
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أحمد أبوشوشة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر لها صباح اليوم، عن إنحراف جرار زراعي بمقطورة (بدون لوحات معدنية) كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط المنصورة المطرية أدي إلي احتكاكه مع العربة الأولى من قطار ٢٠٨ ركاب المطرية المنصورة.

وأشار البيان، إلي وجود تلفيات خفيفه بالعربة وحدوث كدمات طفيفة لعدد ٢ ركاب وعلي الفور تم نقلهم لمستشفي ميت سلسيل العام.

ولفت البيان استكمال القطار رحلته للمنصورة بدون أي عوارض وفي السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالإلتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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