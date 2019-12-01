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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:26 م
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وساسولو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس عن طريق مدافعه في بنوتشي، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مرمى ساسولو في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ونحج ساسولو في إدارك التعادل سريعا، بعد ثلاث دقائق فقط من استقباله الهدف الأول، عن طريق جيريمي بوجا.

ويأمل يوفنتوس بقيادة مدربه ماورسيو ساري لتحقيق الفوز في على ساسولو، لمواصلة احتفاظه بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ساسولو في المركز الـ 15 بـ 13 نقطة.
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