مفاجأة .. تعرف على 4 علامات للصداقة الحقيقية

من الرائع ان تجد من يساندك وقت الضيق ومن يفرح معك وقت الانجازات، شعور جيد ان يكون هناك من تشاركه مشاعرك وافكارك، فالجميع بحاجة لوجود صداقة حقيقية بحياته، لذلك سنعرض عليك علامات وجود الصداقة الحقيقية التي تدوم للأبد حسب ما ذكر موقع "power of positivity"



قبول جميع العيوب :

الصداقة الحقيقية تعني خلع القناع الذي ترتديه باستمرار للمجتمع وإظهار ما تحته. لأن الصديق الحقيقي لا يحكم عليك أبدًا ويقبل جميع عيوبك.





المساندة بالأوقات الصعبة :

فالصداقة الحقيقية في أصعب الأوقات تسهل الطريق، فإذا كان لديك صديقًا حقيقيًا مجربًا يقف إلى جانبك فتمسك فهو صديق حقيقيق و وفي.





لا وجود للغيرة بينكم :

يغضب الأصدقاء المزيفون وتظهر غيرتهم عندما تحقق شيئًا ما أو تجد علاقة تجعلك سعيدًا، وعلى عكس ذلك، فإن الصداقة الحقيقية تحتفل بانتصاراتك معك ولا تحتاج إلى المنافسة.





مشاركة الأسرار :

صديقك الحقيقي لن تخاف من الحكم أو السخرية عند مشاركتك له بعض الاسرار .

