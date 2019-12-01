ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة .. تعرف على 4 علامات للصداقة الحقيقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:01 م
تعرف على 4 علامات
تعرف على 4 علامات للصداقة الحقيقية
Advertisements
رضوى حسام
من الرائع ان تجد من يساندك وقت الضيق ومن يفرح معك وقت الانجازات، شعور جيد ان يكون هناك من تشاركه مشاعرك وافكارك، فالجميع بحاجة لوجود صداقة حقيقية بحياته، لذلك سنعرض عليك علامات وجود الصداقة الحقيقية التي تدوم للأبد حسب ما ذكر موقع "power of positivity"

قبول جميع العيوب :
الصداقة الحقيقية تعني خلع القناع الذي ترتديه باستمرار للمجتمع وإظهار ما تحته. لأن الصديق الحقيقي لا يحكم عليك أبدًا ويقبل جميع عيوبك.


المساندة بالأوقات الصعبة :
فالصداقة الحقيقية في أصعب الأوقات تسهل الطريق، فإذا كان لديك صديقًا حقيقيًا مجربًا يقف إلى جانبك فتمسك فهو صديق حقيقيق و وفي.


لا وجود للغيرة بينكم :
يغضب الأصدقاء المزيفون وتظهر غيرتهم عندما تحقق شيئًا ما أو تجد علاقة تجعلك سعيدًا، وعلى عكس ذلك، فإن الصداقة الحقيقية تحتفل بانتصاراتك معك ولا تحتاج إلى المنافسة.


مشاركة الأسرار :
صديقك الحقيقي لن تخاف من الحكم أو السخرية عند مشاركتك له بعض الاسرار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأخيرة مفاجأة.. 5 فوائد صحية من علاقة الصداقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا؟

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 16 الى الجمعة 22 نوفمبر 2019

بديل غير متوقع لـ أحمر الشفاة .. 10 فوائد غريبة لـ الليمون

أبرزها التفاهم.. 5 أمور تضمن نجاح العلاقة مع شريك الحياة

ترشيحاتنا

لا توجد نية للفوز | إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الزمالك

شاهد.. انقسام حاد بين جماهير الزمالك حول بقاء ميتشو بعد الهزيمة من مازيمبى

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك

أهم الأخبار| فحص فيديوهات جوهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري.. حقن الـ أنتي آر أتش الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة

مواجهة صادمة بين فتاة يزيدية وخاطفها الداعشي.. فيديو

موجز السوشيال ميديا | طارق حامد يفتح النار على الجميع | جوهرة تتصدر جوجل بعد الفيديو الإباحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك