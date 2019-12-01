بتكلفة 213 مليون جنيه..افتتاح مستشفى مرزوق عبد الوهاب للطوارئ بجامعة جنوب الوادى

افتتح اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والسيد محمد المرزوق والسيد محمود المرزوق والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق.



وأبدى محافظ قنا، سعادته بأن تكون أولى زياراته الميدانية بالمحافظة بجامعة جنوب الوادي في افتتاح هذا الصرح الطبي الذي يعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية وأكد على أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية المرجوه.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بأن اسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الانشاءات ونفقات العلاج والادوية والتعليم الطبي، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد إعداد لائحة جديدة للمستشفى الجامعي لتلبية احتياجات المجتمع.



وأشاد الدكتور عباس منصور، إلى دعم آل المرزوق من الكويت الشقيق لإنشاء هذه المستشفى بأحدث التجهيزات، و شدد على أهمية العمل بروح الفريق للحفاظ على نجاح هذه المنظومه.



ووجه السيد محمد المرزوق، الشكر لفريق العمل لإنجاز هذا الصرح الطبي. وقدم الدكتور عبد الله أبو العلا نبذة عن أنشطة آل المرزوق الخيرية بقنا.



واستعرض الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، تطور العمل بمستشفيات قنا الجامعية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تقوم بعمل 19 ألف عملية جراحية في العام وتستقبل 120 ألف حالة بالعيادات الخارجية و18 ألف مريض دخول مجاني.



وقدم الدكتور محمد عمر، مدير مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ، عرضا عن تطور العمل بالمستشفى منذ بدء العمل في أغسطس 2015 ، مشيرًا إلى أن المستشفى تضم أقسام الاستقبال والاشعة والعمليات والتحاليل والعنايات المركزة والمناظير والحروق والسموم وتضم 230 سرير و8 اسرة إفاقة و4 إنعاش رئوي.

