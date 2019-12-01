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مرأة

احذري.. 3 علامات تدل على كذب الرجل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:01 م
احذري .. 3 علامات
احذري .. 3 علامات تدل على كذب الرجل
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رضوى حسام
يقوم بعض الرجال بـ الكذب في العلاقات لأسباب متعددة، على الرغم أن أكثر ما يؤذي العلاقة هو الكذب في العلاقة سواء من الرجل أو المرأة، تعرف على علامات تدل أن شريك حياتك يكذب حسب ما ورد في موقع "bright side"


النظر إلى جهة اليسار
حيث تم أثبات أنه عندما يقوم شخص بالكذب ينظر إلى الأعلى وإلى جهة اليسار في معظم الوقت خلال حديثه لأنها الناحية الخاصة بالتخيل والتأليف عامة

الإفراط في الحركة
لغة الجسد من أكثر الأمور التي تفضح الرجل عند الكذب، فعندما يفرط ففي حركات يديه ويزيد من التعابير على وجهه مثل رفع الحاجبين وفتح العينين بشكل مبالغ فيه.

تغييرات جسدية
أبرزها زيادة حجم عروق الدم، فإذا شعر الرجل بالحكة أو بدأ بحك أنفه خلال الحديث، قد يدل ذلك على أنه يكذب، كما أن الرد على الأسئلة الموجه له بتوجيه سؤالا اتهاميا لك، فيعني ذلك أنه يحاول تغيير مسار الحديث حتى يتجنب البوح بالحقيقة.

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