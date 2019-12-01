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تعليم

جامعة طنطا تستضيف معرض "الدراسة في اليابان مصر 2019"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:49 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم الأحد، استضافتها لمعرض الدراسة في اليابان مصر 2019، والذي تنظمه جامعة كيوشو اليابانية، بالتعاون مع سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة العديد من الجامعات اليابانية العريقة.

وبحسب بيان، يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة طنطا علي دعم التعاون الأكاديمى بين الجامعات المصرية والجامعات اليابانية، تستضيف جامعة طنطا ، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا.

ويشمل المعرض محاضرات عن الجامعات اليابانية المشاركة للتعريف بالبرامج والمنح الدراسية المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب المصريين وكيفية التقديم لها، كما سيتتضمن المعرض وجود أماكن عرض (booth) لكل جامعة مشاركة بحيث تقوم بتوزيع مطبوعات عن الجامعة والبرامج الدراسية والمنح المقدمة، والإجابة عن أسئلة الطلاب المصريين بخصوص الدراسة في اليابان.
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