غيرة فنية .. ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول إلى هوليود.. فيديو

كانت تتميز بالخفة والثقة بالنفس وقوة الشخصية والدلال المخلوط بالجمال الصارخ والذكاء، وهى عوامل شكلت شخصيتها القوية التي جذبت إليها الرجال، لأنها كانت نموذجا للأنثى الذكية التي لا تعتمد على جمال شكلها فقط، بل استخدمت حيلة حواء في تكوين شخصيتها أنها الفنانة برلنتي عبد الحميد.



ولدت نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة بــ"برلنتي عبدالحميد" في 20 نوفمبر فى حى السيدة زينب التاريخى بالقاهرة عام 1935، حصلت على دبلوم التطريز ثم تقدمت لمعهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد ثم انتقلت إلى قسم التمثيل.



تمتعت برلنتي بأنوثة رائعة كانت تلفت الأنظار إليها، رغم أنها كانت في الوسط الفني في الوقت الذي لمعت فيه نجمات جميلات، إلا أنها نافستهن جميعا في التمثيل والجمال، حتى أن المنافسة وصلت لهند رستم فقد كانتا دائما في موضع مقارنة.



وحكى الفنان سمير صبري أن فنانة شهيرة كانت السبب في عدم وصول هند للعالمية، عندما أرسل لها مخرج عالمي طلب للمشاركة في فيلم له.



وأكدت بسنت ابنة هند رستم على كلام سمير صبري أن السبب في عدم وصول البرقيات التي أرسلها المخرج لهند كانت الفنانة برلنتي عبد الحميد وردت على البرقية بأنها غير موجودة .







