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تعليم

رئيس جامعة طنطا ينعى والد ممدوح غراب محافظ الشرقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:48 م
رئيس جامعة طنطا ينعي
رئيس جامعة طنطا ينعي والد ممدوح غراب محافظ الشرقية
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أحمد على
يتقدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، وأعضاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة بخالص التعازي في وفاة والد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذي وافته المنية اليوم الأحد.

وأضاف رئيس الجامعه بدعائه: " سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما غادر وفد من أعضاء الجامعة الى محافظة الشرقيه لتقديم واجب العزاء فى الفقيد .
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