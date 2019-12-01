نقل شقيق محافظ المنيا لتولي رئاسة مدينة منفلوط باسيوط

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قرارا بنقل مدحت محمد القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط وشقيق محافظ المنيا الحالي ، للعمل رئيسا لمركز ومدينة منفلوط بأسيوط ، حيث وصل اللواء أسامة القاضي مساء أمس ديوان محافظة المنيا لبدء مهام عمله محافظا للمنيا.



وأصدر اليوم وزير التنمية المحلية، عددًا من القرارات الخاصة بنقل وتعيين مجموعة من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لتسكين وشغل بعض الأماكن الشاغرة بالمحافظات فى وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن .



وتضمنت القرارات ، ندب أيمن محمد عزت ، للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم ، وندب السيدة منال توفيق الغندور إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية نقلًا من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية ، وتكليف محمد شوقى خليل بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، وندب السيد أشرف محمد موافي فى وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر نقلًا من وظيفة سكرتير عام مساعد الفيوم ، وندب السيد هشام أحمد على شادى للعمل فى وظيفية سكرتير عام محافظة بنى سويف نقلًا من وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر ، وتعيين مدحت محمد القاضى للعمل فى وظيفة رئيس مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط نقلًا من رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا .