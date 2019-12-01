19 يناير.. النظر في طعن حكم تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من أحمد مهران المحامي، ومدير مركز الدراسات، وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.





وكان أحمد مهران المحامي قد تقدم بدعوى لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.





وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول دعاوى إلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.





وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.



