سيطرة مصرية على تصنيف الاسكواش العالمي .. 11 لاعباً و8 لاعبات ضمن الـ 20 الأفضل

كشفت اليوم الأحد رابطة اللاعبين المحترفين للعبة الاسكواش في العالم التصنيف العالمي الجديد لشهر ديسمبر الجاري التى ضمت أفضل 20 لاعبا للرجال.





وسيطر اللاعبون المصريون ضمن أفضل 20 لاعبًا في التصنيف العالمي للرجال حيث تواجد 11 لاعبا و8 سيدات فى قائمة التصنيف العالمي.





في التصنيف العالمي للرجال واصل علي فرج فى الصدارة واستمر فى المركز الأول للشهر التاسع على التوالي كما حافظ محمد الشوربجي على المركز الثاني وكذلك طارق مؤمن فى المركز الرابع محمد أبو الغار بالمرتبة الثامنة ومروان الشوربجي فى المرتبة التاسعة .





وجاء فى المركز الثالث كريم عبد الجواد وفارس الدسوقي في المركز الـ11 وزاهد سالم فى المرتبة الـ14 وعمر مسعد فى المركز الـ 16 ومازن هشام في المرتبة الـ18 ومصطفى عسل فى المركز الـ20.





وفي منافسات السيدات واصلت رنيم الوليلي صدارة التصنيف بالمركز الأول للشهر الثاني عشر على التوالي فيما جاءت نور الشربيني في المركز الثاني ونوران جوهر فى المرتبة الثالثة ونور الطيب بالمركز الرابع وهانيا الحمامى في المرتبة العاشرة وسلمى هاني في المركز الـ14 ويثرب عادل فى المرتبة الـ16 ونادين شاهين فى المركز الـ19.



