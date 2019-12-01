بشرى سارة.. التموين: تخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة إلى 80 جنيها لمدة 45 يوما.. ونواب: قرار إيجابي وتجاوب من الحكومة مع المواطنين.. وبرلماني: ننتظر انخفاض أسعار الأعلاف

اللحوم السودانية بـ 80 جنيها.. والجوهرى: تراجع سعر الدواجن المستوردة 10%

برلمانى يطالب بإستمرار قرار تخفيض سعر اللحوم السودانية إبراهيم عبد النظير: قرار إيجابى فى إطار تجاوب الحكومة مع المواطنين





أشاد عدد من النواب، بقرار وزير التموين بتخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة، 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتبارًا من اليوم، وأكدوا أن هذا القرار يأتى بالتزامن مع انخفاض أسعار سلع تموينية خلال الشهر الحالى، وهى السكر والأرز والزيت والدقيق ، وتوقعوا أن تنخفض أسعار اللحوم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خفض أسعار الأعلاف، وذلك بالتزامن مع الانخفاض التدريجى فى سعر الدولار.





قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما، يأتى بالتزامن مع انخفاض أسعار سلع تموينية خلال الشهر الحالى، وهى السكر والأرز والزيت والدقيق.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن استمرار الإنخفاض التدريجى فى سعر الدولار ساهم بشكل كبير فى انخفاض سعر اللحوم والدواجن، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تنخفض أسعار هذه السلع منذ شهرين، إلا أن وجود مخزون من السلع بسعر الدولار القديم قبل انخفاضه كان سبب انخفاض أسعار هذه السلع.





وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: ننتظر خلال شهر ديسمبر الحالى انخفاض أسعار الدواجن المستوردة بنسبة 10 %، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأغذية، نظرا لاستمرار الانخفاض التدريجى فى سعر الدولار.





وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن أسعار اللحوم كلها انخفضت خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها أمر طبيعى نتيجة انخفاض أسعار اللحوم البلدى فى السوق.





وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انخفاض أسعار اللحوم يأتى فى مصلحة المواطنين، متوقعا أن تنخفض أسعار اللحوم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خفض أسعار الأعلاف، وذلك بالتزامن مع الانخفاض التدريجى فى سعر الدولار.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن انخفاض أسعار السلع الإستهلاكية كان له تأثير إيجابي جدا على معدل التضخم.





وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير التموين بتخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما ، مشيرا إلى انه قرار إيجابى جدا فى إطار تجاوب الحكومة مع المواطنين.





وقال عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نتمنى ان يتم استمرار انخفاض سعر اللحوم السودانية ، والا تكون لفترة معينة تصل إلى شهر و 15 يوما ، مطالباب بضرورة ان يكون هناك مساواة فى أسعار السلع التموينية بالسوق الحر والتموين ، أو أن يكون أسعار هذه السلع فى التموين أقل من السوق الحر.





وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتبارًا من اليوم، لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الميلاد.



