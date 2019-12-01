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محافظات

في أول قراراته.. إبراهيم صلاح مديرًا للعلاقات العامة بديوان محافظة المنوفية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أصدر اللواء إبراهيم ابو ليمون شهاوى، محافظ المنوفية، أول قراراته بعودة ابراهيم صلاح مديرا للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة.

يذكر أن محافظ المنوفية السابق قد أعلن في أغسطس الماضي حركة محليات شغل فيها صلاح مدير ادارة المتابعة بالإدارة العامة للأزمات بعد أن كان مديرا للعلاقات العامة.

وكذلك قبل رحيل المحافظ السابق اللواء سعيد عباس بساعات بعد إعلان حركة المحافظين قد أصدر حركة محليات مصغرة شملت تعيين مدير للعلاقات العامة وكذلك خدمة المواطنين ولكن القرار لم يتم تنفيذه حيث أصدر المحافظ الجديد قرارا جديدا بعودة صلاح مديرا للإعلام.

وقد شغل اللواء إبراهيم ابو ليمون منصب محافظ المنوفية في حركة المحافظين الأخيرة واستلم عمله بالمحافظة الجمعة الماضية وأجرى العديد من الجولات المفاجئة علي المستشفيات.

في أول قراراته.. إبراهيم صلاح مديرًا للعلاقات العامة بديوان محافظة المنوفية
في أول قراراته.. إبراهيم صلاح مديرًا للعلاقات العامة بديوان محافظة المنوفية
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