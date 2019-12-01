عمرو عزت سلامة يُعلن إطلاق منتدى شباب الجامعات العربية والروسية 2020

أكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، أن نتائج المؤتمر الثاني لرؤساء الجامعات العربية والروسية كانت إيجابية للغاية، وسوف تُسهم في تطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجانب الروسي.



وأشار الدكتور عمرو عزت سلامة، في ختام أعمال المؤتمر، إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الروسية على هامش المؤتمر، وكان من أبرزها الإعلان عن تأسيس منتدى لشباب الجامعات العربية والروسية الذي سيتم تطبيق بنود الاتفاقية الخاصة به بشكل عملي بعد استكمال إعداد البرامج التنفيذية المُقترحة.



وأضاف سلامة أنه تم توقيع اتفاقية لتوضيح الإطار العام والرسمي لاتحاد الجامعات العربية الروسية والذي أصبح بموجب توقيع الاتفاقية الجديدة يُمثله الامين العام لاتحاد الجامعات العربية والأمين العام لاتحاد الجامعات الروسية وهم المُخولين الرسميين والمسؤولين عن إدارة هذا الاتحاد بصفتهم الوظيفية.



وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن تضاعف أعداد الطلبة العرب في الجامعات الروسية والذي تجاوز الـ٥٠ ألف طالب، معظمهم من طلبة كليات الطب والهندسة، هو دليل على ثقة الطلبة العرب بالجامعات الروسية ورغبتهم بمواصلة الدراسات العُليا أيضًا لما تشهده من تطور ملحوظ على المستوى التعليمي والأكاديمي، بالإضافة إلى تكلفة الدراسة المُعتدلة في الجامعات الروسية إذا ما تم مقارنتها بالجامعات الدولية الاخرى .



من جانبه أكد رئيس جامعة موسكو الحكومية لومونوسوفو، ورئيس اتحاد الجامعات الروسية الدكتور فكتور سادوفينتشي، على عُمق العلاقات العربية الروسية خاصة في المجال الأكاديمي والتعليمي، بالإضافة إلى سعي الحكومة الروسية لزيادة حجم التعاون والتنسيق المُشترك مع الجامعات العربية لتعميق أواصر التعاون وإتاحة المجال لإقامة برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية مُشتركة.



وشارك في المؤتمر رؤساء عدد من الجامعات العربية بالإضافة إلى مُمثلي الجامعات من مصر والأردن وفلسطين ولبنان والسعودية وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا والصومال واليمن، وتم توقيع ٢٨ اتفاقية تعاون بين الجامعات العربية والروسية.



كما شارك في الاجتماع الدكتور بشير سماحة المُنسق العام للمؤتمر ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجه وعدد من مُمثلي المنظمات والمؤسسات الروسية المعنية بالشأن الأكاديمي العربي الروسي .