لا توجد نية للفوز | إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الزمالك

هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق لاعبي فريق الكرة بنادي الزمالك عقب الهزيمة أمس أمام مازيمبي بـ ثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب إبراهيم سعيد عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أن لاعبي الزمالك خاضوا المباراة بلا روح ولا إرادة أو حتى رغبه في الفوز وتقديم أداء جيد".



وأضاف: "أن لاعبي الزمالك لا يدركون قيمة تيشيرت الفريق ولا توجد لديهم أي رغبة للقتال من أجل تحقيق الفوز".



وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة أمس، السبت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الاول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وانتشرت أنباء كثيرة عن استغناء مجلس إدارة الزمالك عن الصربي ميتشو، وعقد جلسة لحسم الجهاز الفني اليوم، الأحد.