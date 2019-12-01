نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير



وأضاف سمير حسين أحمد " صاحب عصارة " العسل الأسود ليس مجرد طعام فقط، لكنه بمثابة علاج للكثير من الأمراض و فى صعيد مصر لا نجيد التسويق بشكل جيد للعصارات التى تصنع منتجا، أما مراحل صناعته فتبدأ مع إحضار محصول قصب السكر من الأراضى، ويتم إدخاله للمعصرة، وتركه فى الحوش ليجف وتسهل عملية إزالة ما به من أوراق وحشائش، بعدها تبدأ مرحلة غسيل القصب، ثم مرحلة العصر واستخلاص عصير القصب مع تصفيته وترشيحه من أى شوائب، ويتم إدخاله على مرحلة الغليان وبعدها يتم إنزاله فى أحواض كبيرة لكى يبرد وبعدها تتم عملية تعبئة العسل سواء فى صفائح أو جرة " قلل قناوى" حسب رغبة التاجر الذى يأتى لمشاهدة المنتج النهائي قبل تعبئته.



وأضاف محمد، أن موسم " العصير" يبدأ مع بداية كسر محصول القصب، حيث يتم التعاقد مع المزارعين لشراء محصول القصب بالفدان، والذى يبدأ سعره من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه ، حسب جودة المحصول ونقائه من الشوائب، حيث ينتج الفدان الرديء من 75 إلى 80 قنطار عسل، وتزداد الكمية إلى 120 قنطارا بالنسبة للفدان الجيد، لافتًا إلى أن صناعة العسل لم تعد مربحة ومنتجه كما كانت سابقًا، فسعر العمالة حاليًا يتراوح ما بين 70 إلى 100 جنيه، بخلاف الأكل والشرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والمعدات ونقل محصول القصب من الزراعات إلى المعاصر، وهو ما يجعل صاحب المعصرة خاسرا والمستفيد الأول التاجر.



"عسل نجع حمادى" كلمة يرددها الباعة الجائلون فى القرى والنجوع ويرددها أصحاب المحلات فى محافظات مصر المختلفة للتأكيد على جودة المنتج، الذى تميزت به مدينة نجع حمادى ومراكز شمال قنا لعقود طويلة، جعلتها الأولى فى صناعة هذا المنتج الغنى بالفوائد الصحية والذى لا تخلو منه الموائد الفارهة أو البسيطة.منتج العسل الذى توضع أطباقه بسخاء على الموائد، لا يدرى أصحابها كم المعاناة التى يبذلها العاملون فى هذه المهنه حتى تصل إليهم هذه الوجبه البسيطة، فأصحاب العصارات المخصصة لانتاج العسل يبدأ موسمهم مع بداية كسر القصب فى نهاية ديسمبر من كل عام، يتجولون وسط المزارع والبلاد لاختيار المحصول المناسب لعصاراتهم.عصارات العسل أو كما يسميها البعض مصانع العسل، مازالت تحتفظ حتى الآن بطابعها القديم و الذى تأبى تطويره حفاظًا على جودة المنتج، لكنها مازالت تعمل وسط أكوام من الأتربة التى تخلفها أعواد القصب وأدخنة متصاعدة لا تتوقف من جراء عملية الحرق والتسخين التى يتم تعريض عصير القصب لها حتى يتحول إلى الشكل النهائى" عسل" وسط عشرات العمال الذين يتولى كل منهم مسئولية محددة على مدار أكثر من 10 ساعات متواصله، لانتاج كميات العسل التى تصل فى النهاية للمواطن من خلال برطمان بلاستيك أو قلل من الفخار القناوى.صناعة العسل الأسود التى لا يعرف لها تاريخ محدد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمدينة نجع حمادى الواقعه شمال محافظة قنا، حتى أن الكثير من الباعة يطلقون على العسل الأسود "عسل نجع حمادى"، حيث تعتمد الصناعة على محصول قصب السكر الذى تحتل محافظة قنا المركز الأول فى إنتاجه على مستوى الجمهوريه، كما أنها صناعة قديمة في مصر منذ وجود قصب السكر فى الأراضى المصريه، والذى نقله العرب إلي مصر.يعتمد الكثير من صناع العسل، على ما يتميز به منتجهم من مزايا صحية تقى من العديد من الأمراض فضلا عن دوره فى رفع نسبة الحديد فى الجسم، فيما يراه بعض المواطنين غذاء شعبيا لمحدودى الدخل، حيث يعتمدون عليه بشكل رئيسى مع الجبن والألبان المنزلية، لرخص سعره عن الكثير من المنتجات، وهو ما جعله يشتهر بأنه غذاء الفقراء والأغنياء على حد سواء، فهو ضمن الأطعمة التى تتواجد فى أبسط وأقل البيوت، وفى أرقاها أيضًا.قال أحمد صالح" صاحب عصارة"، إن صناعة العسل الأسود التى ظلت لعقود طويلة من أهم الصناعات المربحه والتى تستوعب عمالة كثيفة، باتت اليوم على رأس الصناعات المهدده بالاندثار، لارتفاع تكلفة محصول القصب و العمالة الكثيفة التى تعتمد عليها الصناعه، بجانب الوقود الذى يزيد يومًا بعد آخر، و تحول مكسبها الحقيقى للتجار الذين يبيعون المنتج بشكله النهائى.