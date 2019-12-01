خيبة أمل رئيس وزراء بريطانيا في لقاء تليفزيوني.. وهذا ما قاله للمذيع.. صور

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إلى استعداده للجلوس في مقابلة مع المذيع أندرو نيل بعد مواجهة شرسة مع المذيع ، أندرو مار، على شبكة بي بي سي البريطانية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وتحدث مار وجونسون خلال برنامج الأول، وجها لوجه اليوم، عن المشكلات التي تواجه بريطانيا، والتي تمثلت في عودة الإرهابيين ومشكلات السجون والمستشفيات، ولم يوفق مع مقدم العرض في توضح سياساته، واتهمه مقدم البرنامج "باختلاط" سياساته وعدم وضوحها.





ورد جونسون على الفور وانتقد مار لقيامه "بمقاطعته"..واشتبك الرجلان طوال المقابلة بشكل غاضب حول قضايا مثل الإرهاب، وخطط الإنفاق الصحي.





وقال زعيم حزب المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي : "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".





وتابع قائلا: "أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله".





وفي معرض التعليق على هجوم لندن الأخير ، قال جونسون لمار إنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب، مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين .





وربط بوريس جونسون تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".





وكان بريطاني يدعى عثمان خان قد هاجم يوم الجمعة بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن يفر من المكان.



