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الإسكان: مصر حققت إنجازا تاريخيا بملف العشوائيات الخطرة.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:58 م
المدن الجديدة
المدن الجديدة
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شيرين عادل
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات غير الآمنة.

وأكد هانى يونس، خلال مداخلة هاتفية بفضائية TEN، أن الحكومة حققت إنجازا تاريخيا وغير مسبوق فى القضاء على العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

وأوضح هانى يونس، أن القيادة السياسية تمتلك رؤية وأهداف واضحة فى القضاء على العشوائيات واستهداف بناء المدن الجديدة.

ولفت هانى يونس، إلى أن الأهداف الأساسية من تدشين المدن الجديدة هى زيادة الرقعة الزراعية بالإضافة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتابع هانى يونس، أن المواطن فى حالة عدم توفر مساكن آمنة جديدة له يلجأ للعشوئيات أو الزحف نحو الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى تتصدى له الحكومة للحفاظ على المساحات الزراعية.
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