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محافظات

مكلفًا برفع مستوى النظافة .. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:15 م
محافظ كفر الشيخ يفاجئ
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية
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محمود زيدان
فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم الأحد، بزيارته مدرستى محلة موسي الابتدائية والإعدادية المشتركة بمركز كفرالشيخ.

واطمأن المحافظ الجديد علي مستوي الطلاب والخدمات وسير العملية التعليمية بالمدرستين، مناقشًا الطلاب في الدروس والحصص التي تلقونها.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدرستين، ومعامل الحاسب الآلي وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير.

و كلف محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى النظافة بالمدرستين وإصلاح المقاعد المتهالكة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين.
مكلفًا برفع مستوى النظافة .. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية
مكلفًا برفع مستوى النظافة .. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية
مكلفًا برفع مستوى النظافة .. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية
مكلفًا برفع مستوى النظافة .. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مدرستين بزيارة ميدانية
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