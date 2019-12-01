موديل في عمر الـ 48 .. عارضة أزياء: أحب الحياة وأعشق المغامرة| شاهد

قالت نهوات على، عارضة أزياء إنها بدأت العمل كموديل فى عمر الـ 48، وأنها تحب الحياة ولم تحلم فى يوم أن تكون عارضة أزياء "موديل"، ولكنها تعشق المغامرة وكل ما هو جديد وغريب.



وأضافت نهوات على، خلال حوارها ببرنامج " in Box " المذاع على فضائية " صدى البلد 2 "، أن فريق العمل الخاص بها يتكون من شباب فى بداية العمر، اقترحوا أن أقوم بدور موديل وعمل سيشن تصوير خاص بى ،لافتة إلى أنها لا تعلم هل ستكمل في هذا الاتجاه " كموديل "ام تقوم بالإقلاع عنه قريبا .



وأشارت عارضة الأزياء الى أنها تحب الاختلاف دائما قائلا " انا طول عمرى بحب اثبت نفسى فى شغلى وأحب أكسر الروتين اليومى ليا وعمل التحديات عشقى".



وتابعت عارضة الأزياء قائلة " أنا بحبنى زى ما أنا " ومعنديش استعداد أغير نفسى حتى لون شعرى الأبيض بحبه جدا، والبنات بتسألنى عليه فكرانى صبغه لون".



وأكدت أن لون شعرها مميز وهو ما جذب المشاهدين إليها كموديل، وذكرت أن أبناءها الاثنين هم الوحيدين المؤثرين على أى قرار لها، وهي محظوظة بهم وبكل فريق العمل الخاص بها، لأنه يحتوى على روح المحبة والبهجة في كل عمل لهم سويا.