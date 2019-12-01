تنظيم الأسرة: "حقك تنظمي" حملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.. فيديو

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن بما يتعلق بالحملة المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، أن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة في ختام عام 2019، ويتم استكمالها في عام 2020، والتركيز في المرحلة الأخيرة على القرى والنجوع.



وتابعت الدكتورة سحر السنباطي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج السفيرة عزيزة، الذي يذاع على قناة dmc ، أن تتم الجهود بمساعدة طبيبات من المستشفى التابعة للمركز أو القرية وتنتقل إلى الأماكن الخاصة بالفحص او تشملها الحملة بالأدوات الخاصة بهم والأجهزة التي تتطلبها السيدات وتركيبها مجانًا.



وأضافت الدكتورة سحر السنباطي، أن هذه الخدمات تقدم من خلال الوحدات الصحية التابعة للقرى والمراكز والنجوع، وأيضًا من خلال العربات والعيادات المتنقلة وصولًا للمناطق النائية والمتطرفة التي تفتقر لمثل هذه الخدمات الطبية.



وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن يتم يوميًا رصد الحالات التي توجهت إليهم خدمات الحملة، وفي النهاية يتم عمل رصد عام لمؤشرات ونتائج عدد الوسائل وصرفها وتركيبها ثم تخرج بعدها بيومين النتائج النهائية للحملة.



وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، إلى أن تم الانتهاء من 18 محافظة منذ بدء الحملة، وسيتم الانتهاء من جميع محافظات الجمهورية بانتهاء 2020، لأن من المفترض الانتهاء من أهداف الاستراتيجية للسكان في آخر 2020 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

