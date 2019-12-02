انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية منتصف ديسمبر.. تفاصيل

نخفاض التدريجى لسعر الدولار سيكون له تأثير إيجابى على انخفاض سعر السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج خلال منتصف شهر ديسمبر الحالى ، خاصه وأن أى سلع مستوردة من الخارج ستدخل إلى مصر فى العام الجديد سيتم بيعها بسعر الدولار الحالى بعد إنخفاضه مؤخرا بشكل تدريجى ، لأن مخزون السلع المستوردة من الأجهزة الكهربائية كانت تابع بسعر الدولار القديم قبل إنخفاضه فى السوق ، مما رفع سعرها.



كما أكد أنه من المتوقع أيضا أن يتم إنخفاض أسعار السيارات المستوردة من الخارج و خامات السلع المنتجلة محليا خلال بداية العام المقبل.



كما كشف عن أن التخفيضات فى حملة بلاك فرايداى كانت مؤشر كبير على أن السلع المستوردة من الخارج سواء أجهزة كهربائية أو غيرها سيتم إنخفاضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، بالتزامن مع الإنخفاض التدريجى فى سعر الدولار.



وكانت قد شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمس ، الأحد 1-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



و فيما يلي على سعر الدولار أمس الاحد 1-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي ، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ ، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه .



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن استمرار الا